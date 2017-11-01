Пацанки 2 сезон 12 выпуск: после страшного квеста участниц ожидает ужасающее преображение

На этой неделе "пацанкам" предстоит выбор: избавиться от собственных страхов и изменить свою внешность или покинуть шоу.

В Новом выпуске девочек ждет долгожданное преображение. После прошлой серии, в которой участницам пришлось проверить свои нервы на прочность и “выжить” в ужасающем квесте, казалось бы, СПА-процедуры, макияж, маникюр и прически должны стать райским отдыхом. Но не тут то было. Вторую неделю подряд “Пацанок” ждут боль и слезы, с которыми не все могут совладать.

Девочек заставят проходить такие процедуры, которые шокируют зрителей. Таня "Бурая" окажется на грани ухода из шоу из-за боязни уколов. В тоже время, зрителей удивило такое поведение участницы: на теле девушки только ленивый не увидит многочисленные татуировки. Как она умудрилась "разукраситься" всем тело и при этом бояться уколов - остается загадкой.

Напомним, что новые образы девушек уже давно не секрет: многие участницы заблаговременно выложили на своих страницах в социальных сетях "преображенные" селфи. Например, из инстаграма "Депутата" становится понятно, что Анастасию Кузнецову перекрасят в блондинку, а Мэри Джа станет брюнеткой.

Мы также продолжаем следить за судьбами выбывших "Пацанок". Широкую аудиторию беспокоит история Маши Ивановой, известной под псевдонимом "Гвоздь", которая с завидной регулярностью постит "пацанские" фотографии. Поклонницы бывшей участницы проекта с сожалением замечают, что после ухода из шоу, девушке не удалось распрощаться с негативными привычками из жизни "до".