Пьяного мужчину, сбившего насмерть женщину, задержали в Петербурге

От удара у машины отвалился госномер. По нему нашли автомобиль и владельца.

В Кировском районе задержали пьяного автовладельца, который сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия.

Напомним, что ДТП произошло 6 марта в 03.55 у дома 60/1 по проспекту Маршала Жукова. Автомобиль ГАЗ-31105, направлялся к улице Солдата Корзуна по проспекту Маршала Жукова. Не справившись с уапрелвнием водитель совершил наезд на препятствие - бордюрный камень и стойку дорожного знака и светофора. В результате столкновения машину отбросило на пешехода - 60-летнюю женщину. Пенсионерка погибла на месте происшествия.

На месте ДТП нашли отвалившийся госномер. Около 8 часов "Волгу" нашли на улице Маршала Захарова, 9 с повреждениями, которые соответствовали произошедшему ДТП.

В том же доме был задержан владелец автомобиля, 40-летний петербуржец. Мужчина в этот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург