Пьяный школьник пырнул ножом своего одногодку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В минувшую субботу медики госпитализировали 16-летнего подростка в тяжелом состоянии. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", подростки поругались и один из них схватился за нож.

Известно, что девятиклассника госпитализировали в Педиатрическую академию из Парголово. У юноши диагностировали проникающее ножевое ранение в брюшную полость. Полиция смогла задержать и его обидчика. Им оказался ровесник пострадавшего.

Как выяснилось, двое коротали вечер, распивая алкоголь. Неожиданно между собутыльниками вспыхнула ссора. В порыве гнева один из них схватил нож и ударил им подростка в живот.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

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