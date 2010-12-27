Пьяный школьник пырнул ножом своего одногодку

В минувшую субботу медики госпитализировали 16-летнего подростка в тяжелом состоянии. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", подростки поругались и один из них схватился за нож.
Известно, что девятиклассника госпитализировали в Педиатрическую академию из Парголово. У юноши диагностировали проникающее ножевое ранение в брюшную полость. Полиция смогла задержать и его обидчика. Им оказался ровесник пострадавшего.
Как выяснилось, двое коротали вечер, распивая алкоголь. Неожиданно между собутыльниками вспыхнула ссора. В порыве гнева один из них схватил нож и ударил им подростка в живот.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Ранее Piter.tv сообщал, что яма около "Меги Парнас" покалечила за час 20 автомобилей.