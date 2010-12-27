Яма около "Меги Парнас" покалечила за час 20 автомобилей

Пользователи соцсетей предупредили водителей об опасности остаться без колес.

Неприятный сюрприз в канун Дня дурака приключился с автомобилями на одной из дорог Петербурга. Образовавшаяся выбоина оставила без колес больше 20-ти машин.

Пользователи соцсетей рассказали, что "неровная" дорога подстерегает петербуржцев прямо на мосту перед съездом к "Меге Парнас". Когда именно дефект появился на этом участке – неизвестно, но только за час там собралось два десятка машин.

Пострадавшие попросили других водителей быть осторожнее на неосвещенной дороге.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Невском районе иномарку выбросило на ж/д пути: есть пострадавшие.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург