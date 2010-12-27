В Петербурге хулиган скрылся от полиции в храме и там ударил офицера

В Петербурге будут судить мужчину, который ударил представителя полиции в церкви.

На этой неделе в Петербурге произошло необычное ЧП с участием полицейских. 29 августа на Владимирском проспекте правоохранители пытались догнать хулигана, совершившего некое административное правонарушение. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на источники в СК РФ.

Через пару минут после начала погони 33-летний мужчина забежал в храм. Преступник принял нестандартное решение: он решил скрыться от полиции в соборе Владимирской иконы Божией Матери. Однако полицейские не побоялись такого хода и вбежали следом за правонарушителем. Хулиган не побоялся гнева высших сил и пнул ногой одного из копов. Теперь его будут судить уже за два преступления.

В данный момент мужчина задержан, решается вопрос об его аресте.

Фото: Piter.TV