Пьяную пенсионерку увезли в психбольницу за сообщение о взрыве ЛАЭС

Пожилая петербурженка сообщила о готовящемся взрыве на атомной станции в Ленобласти.

Петербургская полиция задержала пьяную пенсионерку за сообщение о готовящемся взрыве ЛАЭС. Позже пожилую женщину госпитализировали в больницу с признаками психического расстройства. Об этом сообщает "Мойка78".

Во вторник, 24 июля около 16 часов в службу 112 поступил звонок. Пьяная незнакомка сообщила о готовящемся взрыве на атомной станции в Ленобласти. Полиция оперативно задержала телефонную террористку. Позже выяснилось, что пенсионерка психически не здорова. Ее госпитализировали в больницу.

В ходе проверки ЛАЭС взрывчатых веществ не обнаружено. Петербурженке грозит уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге разыскивают телефонного террориста, сообщившего о бомбе в отделе полиции.

Фото: pixabay.com