Пьяную пенсионерку увезли в психбольницу за сообщение о взрыве ЛАЭС

Петербургская полиция задержала пьяную пенсионерку за сообщение о готовящемся взрыве ЛАЭС. Позже пожилую женщину госпитализировали в больницу с признаками психического расстройства. Об этом сообщает "Мойка78".
Во вторник, 24 июля около 16 часов в службу 112 поступил звонок. Пьяная незнакомка сообщила о готовящемся взрыве на атомной станции в Ленобласти. Полиция оперативно задержала телефонную террористку. Позже выяснилось, что пенсионерка психически не здорова. Ее госпитализировали в больницу.
В ходе проверки ЛАЭС взрывчатых веществ не обнаружено. Петербурженке грозит уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге разыскивают телефонного террориста, сообщившего о бомбе в отделе полиции.
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