В Петербурге поймали членов мигрантского объединения "Хулиганы", избивших подростков у KFC

Конфликт случился 1 апреля на улице Бадаева в Невском районе.

В Невском районе полицейские поймали зачинщиков массовой драки и грабежа у KFC. Об этом в среду, 25 апреля, сообщили в агентстве новостей "Оперативное прикрытие".

Конфликт случился 1 апреля на улице Бадаева, около ресторана KFC. Два парня азиатской внешности напали на 16-летних подростков. Они жестоко избили школьников и отняли у них солнцезащитные очки и смартфон, а затем убежали. На место прибыли медики и полиция. Потерпевших увезли на скорой с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга. У одного подростка был сломан нос.

В среду, 25 апреля, хулиганов задержали. Ими оказались двое 17-летних парней. Один из них - гражданин Узбекистана, второй приехал в Петербург из Киргизии. Они заявили, что являются участниками этнического неформального объединения "Хулиганы". В отношении мигрантов возбудили уголовное дело по статье "грабеж".

Фото:Pixabay.com