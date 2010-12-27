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Пожилой физрук одной из школ Петербурга оказался педофилом
Сегодня, 9:44
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alexandra08
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Пожилой физрук одной из школ Петербурга оказался педофилом

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В школе мужчину охарактеризовали, как "замечательного" педагога.

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в насилии над маленьким девочками. Об этом 17 мая сообщает издание "Мойка 78".

Инцидент произошел во вторник, 15 мая. В одно из отделений полиции Северной столицы обратилась женщина. Она сообщила правоохранительным органам, что учитель физкультуры изнасиловал ее дочь, ученицу младших классов. На следующий день полиция задержала шестидесятилетнего педагога. Его коллеги были шокированы известием о насилии маленьких школьниц. В школе мужчину охарактеризовали, как "замечательного" педагога.

В отношении пожилого физрука возбудили дело по статье  "насильственные действия сексуального характера". На данный момент, он находится под стражей.

Фото: pixabay.com

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Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Происшествия

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