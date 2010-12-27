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Главу "Молодой Гвардии" по Петербургу исключили из партии за конфликт с политиками города
Сегодня, 16:59
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lesjasap
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Главу "Молодой Гвардии" по Петербургу исключили из партии за конфликт с политиками города

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Активист из Купчино лишился управляющей должности в "Молодой гвардии" из-за недовольства чиновников.

 

В Петербурге координационный совет сместил лидера “Молодой гвардии Единой России” с должности. Об этом стало известно благодаря официальному сайту организации. 

Как стало известно, бывшего главу Михаила Черепанова было решено исключить из рядов партии. Такое решение принято из-за конфликта между молодым человеком и спикером ЗАКСа Вячеславом Макаровым. Черепанов хотел сформировать избирательную комиссию и собственный муниципалитет в районе Купчино. Ему не дали осуществить задуманное члены городской избирательной комиссии. 

Отметим, что в результате столкновения с власть имущими деятелями Петербурга, Черепанова также выгнали из политического совета “Единой России” по региону. 

 

Теги: единая россия , конфликт , купчино , мгер , молодая гвардия , политика
Категории: Новости России

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