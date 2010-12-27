Главу "Молодой Гвардии" по Петербургу исключили из партии за конфликт с политиками города

Активист из Купчино лишился управляющей должности в "Молодой гвардии" из-за недовольства чиновников.

В Петербурге координационный совет сместил лидера “Молодой гвардии Единой России” с должности. Об этом стало известно благодаря официальному сайту организации.

Как стало известно, бывшего главу Михаила Черепанова было решено исключить из рядов партии. Такое решение принято из-за конфликта между молодым человеком и спикером ЗАКСа Вячеславом Макаровым. Черепанов хотел сформировать избирательную комиссию и собственный муниципалитет в районе Купчино. Ему не дали осуществить задуманное члены городской избирательной комиссии.

Отметим, что в результате столкновения с власть имущими деятелями Петербурга, Черепанова также выгнали из политического совета “Единой России” по региону.