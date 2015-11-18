ПИК продаёт участки на Петроградской за 2,5 млрд рублей

Московский девелопер избавляется от земли в центре Петербурга.

Столичный девелопер ПИК намерен продать два земельных участка на Петроградской стороне Петербурга. Площадь каждого из них составляет около 0,5 гектара, общая — примерно 1 гектар. Покупателем, по данным "Делового Петербурга", может стать компания "Геометрия". Участки расположены друг напротив друга на пересечении Малого проспекта и Ждановской набережной.

На одном из них уже есть разрешение на строительство жилого дома на 19 квартир площадью около 1,7 тыс. кв. метров. На втором участке можно согласовать возведение примерно 12 тыс. кв. метров жилья. Эксперты оценивают сумму сделки в 2,5 млрд рублей.

Ранее ПИК уже планировал продажу участка на Шкиперском протоке, где можно построить около 65 тыс. кв. метров жилья. Стоимость той сделки оценивается в 8 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV