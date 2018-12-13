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PER FORMA: Лаборатория перформанса в Каменноостровском театре

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Чтобы ощутить силу воздействия искусства перформанса, надо быть здесь и сейчас. Но если у вас не было такой возможности, вы можете окунуться в атмосферу, посмотрев новый выпуск «АртЛикбеза». В нем – фрагменты инсталляций, поставленных на фестивале перформансов Per Forma vol.2. Он проходил 20-го апреля на второй сцене БДТ, в Каменноостровском театре, в рамках программы TO STAGE PER FORMA.

 Лаборатория TO STAGE PER FORMA, Каменноостровский театр АРТЛИКБЕЗ № 219 арт-гиды: Валерия Белая, Вячеслав Корнев операторы: Данил Антропов, Андрей Кузькин звук: Дарья Сарычева; музыка: Макс Перетти

Теги: арт, вртликбез, перформанс
Категории: Арт-репортажи,

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