PER FORMA: Лаборатория перформанса в Каменноостровском театре

Чтобы ощутить силу воздействия искусства перформанса, надо быть здесь и сейчас. Но если у вас не было такой возможности, вы можете окунуться в атмосферу, посмотрев новый выпуск «АртЛикбеза». В нем – фрагменты инсталляций, поставленных на фестивале перформансов Per Forma vol.2. Он проходил 20-го апреля на второй сцене БДТ, в Каменноостровском театре, в рамках программы TO STAGE PER FORMA.

Лаборатория TO STAGE PER FORMA, Каменноостровский театр АРТЛИКБЕЗ № 219 арт-гиды: Валерия Белая, Вячеслав Корнев операторы: Данил Антропов, Андрей Кузькин звук: Дарья Сарычева; музыка: Макс Перетти