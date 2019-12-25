PARADISE LOST

Легенды метала и одна из самых знаковых групп европейской тяжелой сцены вернется в Петербург зимой 2020 года.

Уверены, коллектив не нуждается в дополнительном представлении. Все истинные металхэды если и не питают неподдельной любви к квинтету из Галифакса, то уж точно имеют пару релизов в своей коллекции. Комопзиции "Icon", "Draconian Times", "One Second" и "Gothic" золотыми буквами вписаны в историю современной музыки. Проникновенный вокал Ника Холмса, личные и глубокие тексты вернут поклонников в 90-е годы.

Место: клуб Космонавт (Бронницкая ул., 24)

Цена: от 2000 рублей

Фото: организаторы