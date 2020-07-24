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Ozon купил "Оней банк".
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Ozon купил "Оней банк".

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Сумма сделки составила 615 млн рублей.

Ozon купил у Совкомбанка "Оней банк". Сумма сделки составила 615 млн рублей, говорится в сообщении компании.

"Озон объявляет о завершении сделки по приобретению 100% уставного капитала ООО "Оней Банк" у Совкомбанка", - сообщает компания.

Отмечается, что Центробанк одобрил сделку еще 29 апреля 2021 года. С помощью "Оней банка" в Ozon рассчитывают получить банковскую лицензию и повысить качество финансовых услуг компании.

В начале ноября 2020 году активы "Оней банка" составили 1,7 млрд рублей по РСБУ.

Фото: pixabay 

Теги: ozon купил оней банк, банковская лицензия, финансовые услуги
Категории: Новости России, Лента новостей,

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