Овечкин не знает, что хотел футболист "Амкала" в эпизоде с силовым приемом

Александр Овечкин прокомментировал эпизод с пострадавшим игроком "Амкала".

Российский спортсмен из национальной хоккейной лиги (НХЛ), представляющий команду "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что не знает, что хотел пострадавший футболист "Амкала" в эпизоде с силовым приемом.

Напомним, что 25 июня на "ВТБ-Арене" состоялся товарищеский футбольный матч "Динамо" — "Амкал". Александр Овечкин принял в нем участие. Он подписал с "бело-голубыми" контракт на один выход на футбольное поле. В одном из эпизодов игры спортсмен из "Амкала" вступил в противостояние с хоккеистом. Однако в результате он упал от столкновения с Овечкиным. Подробности инцидента на поле у Овечкина пытался узнать Константин Тюкавин.

—А что там чувачок отлетел сразу же?

—Я не знаю, что он хотел. диалог между футболистами "Динамо"

Напомним, что в общей сложности Александр Овечкин провел на футбольном поле 10 минут. Перед своей заменой спортсмен отметился голом. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "Динамо".

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Фото и видео: YouTube / Динамо Москва