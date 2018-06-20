Овечкин стал лидером среди россиян по голам в плей-офф НХЛ

Хоккеист является действующим обладателем "Кубка Стенли"

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталс", за который выступает россиянин Александр Овечкин, одержал победу в матче плей-офф Кубка Стенли против "Королины Хэррикайнс" (6:0). Нападающий отметился в матче голом и двумя результативными передачами.

Шайба в ворота "Хэррикайнс" стала для форварда 64 в турнире, что позволило нападающему выйти на 26-е место по количеству голов в плей-офф Кубка Стенли. Овечкин обошел другого российского хоккеиста Евгения Малкина и возглавил список отечественных бомбардиров за всю историю НХЛ.

Овечкин также вышел на 52- место среди всех игроков лиги по набранным очкам в плей-офф НХЛ. В активе форварда 124 результативных балл. По этому показателю он обошел Брайана Беллоуза, Джереми Реника, Криса Пронгера и Патрика Кейна.

Отметим, что "Вашингтон Кэпиталс" является действующим обладателем Кубка Стенли. Благодаря победе над "Хэррикайнс", команда Овечкина вышла вперед в серии до четырех побед. Столичный клуб лидирует со счетом 3:2.

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