Гатчинского священника наказали после инцидента с крещением ребенка

Сам игумен Фотий посчитал, что ничего экстраординарного не произошло.

Священнослужитель игумен Фотий, который слишком усердно крестил ребенка в Мариенбургской церкви, получил от РПЦ дисциплинарное наказание и больше не может совершать таинства. Также представители Гатчинской епархии принесли родителям пострадавшего мальчика извинения за поведение своего клирика. Об этом сообщила пресс-служба церковной организации.

При этом, осужденный посчитал, что выполнял свой пасторский долг, как положено. В интервью "Пятому каналу" он рассказал, что дети постоянно кричат во время троекратного погружения с головой под воду, поэтому ничего экстраординарного не произошло. Также священнослужитель отметил, что работает дьяконом 26 лет и хорошо разбирается в таинстве. А мать мальчика, по его словам, попросту скучает из-за большого количества свободного времени.

Отметим, что Фотия отстранили без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословления. В системе церкви это одно из самых суровых наказаний, за ним следует только полное лишение сана.

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