Отреставрированную скульптуру льва XIX века вернули в особняк Брюллова

Каменный лев вернулся после сложной реставрации с удалением 14 слоев.

Скульптура "Отдыхающий лев" возвращена на историческое место в особняк Брюллова после завершения комплексной реставрации, в ходе которой был обнаружен год ее создания. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Артефакт установлен в здании на набережной Лейтенанта Шмидта. Его реставрацию выполнил специализированный центр имени академика Б. Б. Пиотровского. В процессе работ с поверхности скульптуры было удалено четырнадцать наслоений краски. Специалисты полностью восстановили утраченные фрагменты — хвост и носовую часть. На задней стороне изваяния обнаружена дата — "10 января 1850 года".

По данным реставраторов, масса композиции превышает 120 кг. Выдвигается версия, что это может быть утраченный экспонат из собрания музея старого Петербурга. Альтернативная гипотеза предполагает, что скульптура является дипломной работой выпускника Императорской Академии художеств.

Планируется, что оригинал пробудет в особняке около четырех месяцев на период приемки работ надзорными органами.

Фото: ВООПИК