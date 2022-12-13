Отоневролог рассказал о причине усталости в середине дня

По словам Воронова, чистка ушей ватными палочками может вызвать негативные последствия.

Врач-отоневролог, кандидат медицинских наук Виктор Воронов объяснил почему у человека может возникнуть усталость в середине дня. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Воронова, чистка ушей ватными палочками может вызвать негативные последствия. Палочки делаются из пористой синтетической ваты, которая буквально притягивает грибок.

Одним из ярких признаков грибковой инфекции в ушах является зуд. Позднее может возникнуть неприятный запах. Грибковая инфекция, которая "живет" в ушах, может серьезно повлиять на самочувствие человека. В первую очередь снижается иммунитет. Более того, токсины, всасываясь в кровь, вызывают усталость в середине дня и общее снижение настроения.

Инфекция также может возникнуть из-за домашних животных или передаться через чужие наушники.

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