  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:28
102
nadezhda_sib
Код вставки плеера

В отеле "Эрмитаж" открылась выставка Никаса Сафронова

0 0

Картины посвящены различным тематикам - России, природе, человеку.

Вечером 14 ноября в официальной гостинице Государственного Эрмитажа открылась персональная выставка Никаса Сафронова. Экспозицию представили на VIII Санкт-Петербургскоом международном культурном форуме перед началом конференции "Искусство в пространстве моды". Корреспондент Piter.TV побывал на месте событий. 

Картины были внедрены в интерьер с помощью технологии URBANFRESCO, разработанной Олегом Лукьяновым. На выставке также можно увидеть несколько работ самого художника, работающего в жанре цифровой фрески. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, на каких основных площадках проходит международный культурный форум. 

Видео и фото: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии