В отеле "Эрмитаж" открылась выставка Никаса Сафронова

Картины посвящены различным тематикам - России, природе, человеку.

Вечером 14 ноября в официальной гостинице Государственного Эрмитажа открылась персональная выставка Никаса Сафронова. Экспозицию представили на VIII Санкт-Петербургскоом международном культурном форуме перед началом конференции "Искусство в пространстве моды". Корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Картины были внедрены в интерьер с помощью технологии URBANFRESCO, разработанной Олегом Лукьяновым. На выставке также можно увидеть несколько работ самого художника, работающего в жанре цифровой фрески.

Ранее Piter.TV рассказал о том, на каких основных площадках проходит международный культурный форум.

Видео и фото: Piter.TV