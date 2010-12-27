Открытие весеннего сезона вечеринок Comedy Club Санкт-Петербург

Праздничная вечеринка состоится на фрегате Благодать.

Резиденты Comedy Petersburg готовы подсказать милым дамам, что же подарить мужчинам ко Дню защитника Отечества. Так, рецепт отличного времяпрепровождения - это вечеринка на фрегате "Благодать" от Comedy Club в Санкт-Петербурге.

В праздничном меню: шутки, тонкие, как итальянские спагетти, юмор, острый, как мексиканский стритфуд, а также комические миниатюры и яркие стендапы, "заправленные" топовыми комиками северной столицы. Такое изобилие "блюд" быстро восполнит недостаток юмора в вашей жизни, а после выходных останется приятное послевкусие.

Сбор гостей в 21:00

Начало в 22:00

Адрес мероприятия: Фрегат Благодать, Петровская наб. 2

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