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Открытие пешеходной набережной Карповки не состоялось из-за дождя
Сегодня, 19:30
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nadezhda_sib

Открытие пешеходной набережной Карповки не состоялось из-за дождя

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Обновленное пространство откроют чуть позже.

Торжественное открытие обновленной набережной реки Карповки пришлось отложить из-за дождя, однако оно состоится в скором времени, сообщила пресс-служба администрации Петроградского района в группе "ВКонтакте". 

Утешительным бонусом для петербуржцев стали фотографии современного общественного пространства, которыми поделилась администрация.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на новую зону отдыха в Петроградском районе ушло более 80 млн рублей. Около Ждановской улицы появились игровые площадки, скамейки и мини-сад. 

Фото: администрация Петроградского района

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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