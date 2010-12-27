Открытие пешеходной набережной Карповки не состоялось из-за дождя

Обновленное пространство откроют чуть позже.

Торжественное открытие обновленной набережной реки Карповки пришлось отложить из-за дождя, однако оно состоится в скором времени, сообщила пресс-служба администрации Петроградского района в группе "ВКонтакте".

Утешительным бонусом для петербуржцев стали фотографии современного общественного пространства, которыми поделилась администрация.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на новую зону отдыха в Петроградском районе ушло более 80 млн рублей. Около Ждановской улицы появились игровые площадки, скамейки и мини-сад.

Фото: администрация Петроградского района