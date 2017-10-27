Видео: "Зенит" провел открытую тренировку перед игрой с "Локомотивом"

"Зенит" провел открытую тренировку перед игрой с "Локомотивом" в рамках 15-го тура Чемпионата России по футболу. Мероприятие состоялось при не самой футбольной погоде: футболисты вышли на поле при температуре воздуха в 0 градусов по Цельсию. Несмотря на это "Зенит" тренировался в полном составе. На поле можно было заметить даже голкипера Андрея Лунева, оправившегося от травмы колена. За происходящим на поле внимательно следили одетые в теплые куртки Роберто Манчини и Анатолий Тимощук. Большинство футболистов появились на поле в осенней форме, но по ходу тренировки сбрасывали теплые вещи.
Канал Piter.TV предлагает свой крактий отчет о прошедшем мероприятии. В кадр попали разминка игроков, упражнения с мячом, игра "в собачку" и разминка голкиперов.
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Видео: канал Piter.TV