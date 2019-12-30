Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Страна пытается переложить обиду на СССР на современную Россию.

Политолог Александр Рар заявил, что Варшава затаила обиду на Советский Союз. Это связано с тем, что СССР долгое время контролировал территорию в коммунистической системе. Об этом сообщило издание "360".

Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это прокомментировал эксперт

Рар добавил, что власти Польши стремятся выставить себя в образе вечной жертвы. Использовать 75-летний юбилей освобождения концлагеря в качестве антироссийского нарратива - неправильно, по мнению спикера. Ранее стало известно, что Владимира Путина не пригласили на торжественные мероприятия 27 января. Однако еще в июле 2019 года правительство Польши заявляло о намерении пригласить президента РФ. Тогда же пресс-секретарь лидера страны утверждал, что факт освобождения Освенцима советской армией - исторический.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Польши отказался приехать на форум памяти жертв Холокоста из-за Путина.

Видео: YouTube/AV Geeks, WatchMojo.com