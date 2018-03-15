Отчим признался в убийстве 5-летней падчерицы, которую более суток искали тысячи человек в Адлере

В сети появилось видео задержания отчима девочки, который подозревается в убийстве пятилетней падчерицы.

13 марта вечером в одном из сел Адлеровского района пропала 5-летняя девочка.

Вечером 13 марта в правоохранительные органы поступила сообщение, что в селе Бестужевка 5-летняя девочка ушла из дома и пропала. Семья приехала в это село примерно полгода назад. Соседи сообщили, что семья испытывала материальные трудности. Глава семейства, выходец из Азербайджана, не имел постоянного заработка. 13 марта мать девочки находилась в роддоме, где родила 4го ребенка. По словам отчима девочки, он вышел на улицу снять деньги из банкомата, а когда вернулся, девочки не было. Мать оставила новорожденного в роддоме и бросилась на поиски малышки. Соседи и родственники сначала искали ребенка самостоятельно, в том числе и отчим. Когда поиски не дали результатов обратились за помощью в полицию. Вскоре отчим пропал и перестал выходить на связь.

По факту пропажи малолетнего следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ребенка искали тысячи человек. Правоохранители и волонтеры прочесывали каждый клочок. 14 марта к вечеру появились сообщения, что отчима нашли в одном из хостелов Адлера. Оказалось, что он находился на территории РФ незаконно. Чуть позже в СМИ появилась информация, что юбочку девочки нашли на берегу моря.

К ночи 14 марта, когда после суток поисков девочку еще не нашли, отчим признался в полиции, что убил падчерицу и показал, где закопал тело малышки.

Накануне Piter.TV сообщал о чудовищном убийстве 2-летнего пасынка отчимом из мести и ревности в Новокузнецке.

Видео: YouTube

Фото: ВК