В Новокузнецке мужчина задушил 2-летнего сына жены из ревности

Появились подробности жуткого убийства.

Жуткое убийство потрясло жителей Новокузнецка Кемеровской области: отчим задушил 2-летнего ребенка из ревности к бывшему мужу сожительницы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что 31-летний мужчина проживал с женщиной и ее двумя детьми от первого брака. Отец детей регулярно навещал своих детей, а новый избранник сильно ревновал свою пассию к бывшему мужу. Женщина уверяла своего нового избранника, что к бывшему мужу у нее не осталось никаких чувств и симпатий, но настаивала, что дети должны видеться с отцом.

Накануне трагедии мужчина заявил женщине, что уходит от нее. На следующий день, когда женщина была на работе, он задушил подушкой 2-летнего ребенка. Написал записку, что совершил свои действия из мести и отправился в гараж. В гараже он заперся в салоне автомобиля и включил зажигание. Возвращаясь с работы, женщина увидела сожителя без сознания, вытащила его из машины, открыла все что можно и бросилась в дом, где обнаружила своего малыша без сознания. Женщина взяла ребенка и поехала с ним в больницу и застряла в пробке. Обезумевшая от горя женщина выскочила и прибежала к сестре, откуда вызвала "скорую". Приехавшие медики констатировали смерть ребенка.

Сосед пары видел, что женщина умчалась на машине на большой скорости и увидел лежащего на полу гаража мужчину. Он и вызвал "скорую" соседу. Ревнивца доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь и откачали. Мужчина полностью признал свою вину и охотно сотрудничал со следствием. Приговором суда ему назначено 17 лет лишения свободы в колонии строго режима и выплатить женщине 2 миллиона компенсации за моральный вред.