От центра джаза до кладбища машин: как Дом культуры Х-летия Октября превратился в заброшку

В пресс-службе администрации Фрунзенского района рассказали о судьбе бывшего Дома культуры.

Дом культуры имени Х-летия Октября остается разрушенным около 20 лет. Здание на Обводном канале, 62 превратилось в "музей стрит-арта": рядом расположилось кладбище разбитых машин.

Дом построили в 1902 году, он относился к фабрике "Новая бумагопрядильня". В 1940-е здание переименовали в Дом культуры, здесь можно было послушать джаз. После распада СССР клуб остался бесхозным. В 2012 году в нем обосновалась Община евангельских христиан, о чем свидетельствуют книги.

Баптисты не смогли отремонтировать здание из-за отсутствия коммуникаций и переехали. В пресс-службе администрации Фрунзенского района рассказали о судьбе бывшего Дома культуры.

Он передан досуговому центру Чайка Фрунзенского района, дальше будет проведена экспертиза. В зависимости от решения экспертизы будет принято одно из двух решений: начат капительный ремонт, если это будет целесообразным, либо сносить это и строить новое с нуля. Михаил Калинин, руководитель пресс-службы администрации Фрунзенского района

Экспертизу в здании планируют провести в течение полугода.

Фото и видео: Piter.TV