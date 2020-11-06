Останки собаки Нескот дали науке представление о романо-британских ритуальных практиках

Собаки были важной частью римской жизни и служили охотниками, пастухами и компаньонами. В частности, римско-британские собаки были особенно известны своей охотничьей доблестью, поскольку даже греческий географ Страбон упоминает, что одним из основных экспортных товаров Британии были охотничьи собаки.

В недавнем исследовании, проведённом доктором Эллен Грин и опубликованном в Международном журнале палеопатологии, анализировалась фауна, обнаруженная в ритуальной шахте римско-британского периода в Нескоте. Несмотря на то, что шахта использовалась относительно недолго, в ней была обнаружена одна из крупнейших коллекций собачьих останков, когда-либо найденных в Римской Британии. По словам Грина, собаки выполняли ряд религиозных и ритуальных функций. Элен Грин добави ла, что очень сложно определить роль собак. В Римской империи собаки были связаны с большим количеством богов и символических концепций, включая загробный мир (часто выступая в качестве охранников или психопомпов), плодородие, исцеление и защиту.

Они также встречаются во многих ритуальных захоронениях железного века, но поскольку у нас нет никаких письменных свидетельств того периода, невозможно узнать, что они символизировали для людей, которые их хоронили. Они также были очень распространёнными животными в повседневной жизни римских бриттов. Эллен Грин, доктор пелеонтологии

Некоторые хтонические (подземные) боги, с которыми ассоциировались собаки, — это Плутон (бог подземного мира) и Геката (богиня колдовства, чародейства и Луны). Из-за такого разнообразия ассоциаций зачастую трудно определить, какие функции выполняли собаки в ритуальных контекстах. Интерпретация затрудняется ещё и тем фактом, что, несмотря на то, что останки собак были найдены в большинстве римско-британских поселений, они обычно составляют от 2% до 4% от общего числа останков животных.

Ритуальный вал Неско уникален тем, что состоит из 10 747 отдельных костей животных, из которых по меньшей мере 5436 принадлежат собакам. В 2015 году компания Pre-Construct Archaeology провела раскопки в бывшем центре животноводства Нескот-колледжа, расположенном в Юэлле, графство Суррей. В ходе раскопок был обнаружен старый римский карьер, представляющий собой овальную шахту глубиной 4 метра с засыпанным грунтом дном, датируемым концом I — началом II века нашей эры. Шахта состояла из трёх уровней, на первых двух из которых было обнаружено большинство останков животных, некоторые человеческие останки, монеты, изделия из металла, черепки глиняной посуды и игровые фишки. На третьем уровне, напротив, было обнаружено лишь несколько останков животных и черепки глиняной посуды.

Анализ останков животных показал, что здесь было захоронено не менее 140 собак.

В шахте, вероятно, были захоронены самые разные собаки, но большинство из них были маленькими, и у некоторых была хондродисплазия. Это означает, что у них были непропорционально короткие конечности по отношению к телу и размеру головы, как у современных корги. Мы также знаем, что у римлян были собаки, похожие на современных мальтийских болонок, которые подходили бы по размеру собакам из Нескота. Эллен Грин, доктор пелеонтологии

Судя по всему, за собаками породы нескот хорошо ухаживали, и у них было мало патологий. Те патологии, которые всё же наблюдались, во многих случаях можно было отнести к старческому возрасту, например, деформирующий спондилёз (дегенеративное заболевание позвоночника), окостенение рёберных хрящей (окостенение хрящевых выростов рёбер) и сращение малоберцовой и большеберцовой костей у некоторых особей.

Единственным исключением было относительно большое количество повреждений лопаток, которые часто связывают с чрезмерными физическими нагрузками, плохим питанием или генетикой. Поскольку эти собаки были слишком маленькими, чтобы заниматься тяжёлой физической работой, более вероятно, что эти повреждения были результатом инбридинга. Узнавайте о последних событиях в науке, технологиях и космосе от более чем 100 000 подписчиков, которые ежедневно получают информацию от Phys.org. Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку и узнавайте о прорывах, инновациях и важных исследованиях ежедневно или еженедельно.

Судя по этим находкам, за собаками породы нескот, по-видимому, хорошо ухаживали, и в некоторых случаях это были пожилые особи. Кроме того, судя по отсутствию порезов, маловероятно, что они были оставлены там из-за разделки туш или снятия шкур. Наличие человеческих останков, а также сравнение с другими ритуальными шахтами с аналогичными отложениями указывают на то, что собаки из Нескота, скорее всего, были результатом ритуального захоронения.

После анализа Грин сравнил останки, найденные в Нескоте, с останками, найденными в святилище Спрингхед и поселении Спрингхед, а также с данными, собранными в различных регионах и в разные периоды Римской Британии. Результаты показали, что собаки, принесённые в жертву в более городских районах, скорее всего, были бродячими, в то время как собаки, принесённые в жертву в более специализированных ритуальных местах, скорее всего, были здоровыми и ухоженными.

Я думаю, что, скорее всего, они были отобраны по определённым культурным критериям. У римлян были правила относительно того, каких животных, какого цвета, возраста и пола можно было приносить в жертву тому или иному богу или на том или ином празднике, так что идея культурного отбора была для них вполне нормальной. Эллен Грин, доктор пелеонтологии

Экспери указала в статье, что некоторые из отмеченных патологий могут быть генетическими, что и послужило причиной, по которой я предположил наличие инбридинга, я ожидал бы гораздо большего количества врождённых заболеваний, если бы все они были из одной искусственно созданной популяции, а также большей однородности по размеру.

Точное назначение ритуальной шахты определить невозможно, однако, судя по раскопкам, на третьем этапе использования шахты она перешла от ритуальных захоронений к более прозаичному складированию мусора. Эту интерпретацию подтверждают несколько факторов, в том числе гораздо меньшее количество останков животных, что говорит о снижении интенсивности захоронений. Кроме того, на значительной части этих останков животных были обнаружены следы порезов и рубки, а также свежие переломы, которые, вероятно, были результатом извлечения костного мозга, что говорит о том, что с останками обращались скорее как с пищевыми отходами, чем как с жертвоприношениями. Вскоре после этого, в начале II века, все захоронения, ритуальные или нет, в шахте полностью прекратились.

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Фото: Ellen Green, Sandee Oster , Phys.org