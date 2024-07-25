Основной акционер «Первого Спецтранса» Константин Язев умер в возрасте 49 лет

20 июля на 49 году жизни скоропостижно скончался основной акционер АО "Автопарк №1 "Спецтранс" Константин Язев.

Основной акционер и председатель совета директоров АО "Автопарк №1 "Спецтранс" Константин Язев скоропостижно скончался 20 июля. Ему было 48 лет. О смерти руководителя сообщили в пресс-службе ГК "Первый Спецтранс".

Константин Язев родился в Ленинграде и окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". В сфере обращения с отходами он работал с 1998 года. Трудовую деятельность начал на Механическом заводе "Спецтранс", а в 2003 году вошел в команду АО "Автопарк №1 "Спецтранс".

За годы работы Язев прошел путь от заместителя начальника отдела до исполнительного директора предприятия. В 2025 году его избрали председателем совета директоров компании. При его участии предприятие внедряло современные технологии в сфере обращения с отходами, развивало автоматизированные системы управления и совершенствовало процессы сортировки мусора.

За вклад в развитие отрасли Константин Язев был награжден грамотой губернатора Санкт-Петербурга и удостоен звания "Почетный работник ЖКХ России". В компании отметили, что сформированная им команда продолжит реализацию намеченных проектов. Работа предприятия после смерти руководителя продолжается в штатном режиме.

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Фото: Piter.tv