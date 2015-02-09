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Основатель ВЭФ Шваб объявил об уходе в отставку
Сегодня, 13:11
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Основатель ВЭФ Шваб объявил об уходе в отставку

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Он предложит своего преемника совету попечителей в подходящее время.

Основатель и председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает Financial Times.

В письме, которое оказалось у членов попечительского совета, отмечается, что 87-летний Шваб намерен завершить процесс ухода из организации к январю 2027 гоода. Он подчеркнул, что ВЭФ должен восстановить свое "чувство миссии" после периода потрясений, о которых не уточнил в подробностях. Ранее в СМИ была информация, что Шваба обвиняли в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих. Ожидается, что основатель ВЭФ предложит своего преемника совету попечителей в подходящее время.

Ранее Росконгресс представил деловую программу ПМЭФ-2025.

Фото: YouTube / World Economic Forum

Теги: всемирный экономический форум, клаус шваб, отставка
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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