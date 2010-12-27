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Осенью в Петербурге откроется школа фигурного катания Плющенко
Сегодня, 13:19
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TretyakovaS
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Осенью в Петербурге откроется школа фигурного катания Плющенко

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Юные спортсмены смогут начать тренировки уже в сентябре этого года.

В сентябре этого года в Петербурге на базе спорткомплекса "Хоккейный город" откроется аккадемия фигурного катания Евгения Плющенко. Об этом сообщает "Мойка 78" со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба СКА.

В хоккейной школе будут заниматься дети возрастом от 2 до 6 лет. Занятия будут проводиться не только на льду, но и в зоне общей физической подготовки.

Справка: Петербургский "Хоккейный город" открылся рядом с Ледовым дворцом для тренировок и подготовки воспитанников системы СКА.

Ранее на сайте: Сын Рудковской и Плющенко подрался из-за маленькой девочки

Фото: ВКонтакте/Евгений Плющенко/Evgeni Plushenko Official group

Теги: новости петербурга , новости спорта , школа евгения плющенко
Категории: Новости СПб Картина дня

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