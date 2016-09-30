Сын Рудковской и Плющенко подрался из-за маленькой девочки

Родители выложили видео потасовки в Instagram.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко подрался в ресторане из-за маленькой девочки. Друг не дал 5-летнему Саше погладить малышку, за что получил по лицу. Инцидент попал на видео.

"Я ведь просто хотел погладить малышку", — написали представители ребенка на его страничке в Instagram. И, действительно, на записи мы видим, как Саша хочет пообщаться с маленькой девочкой, а более взрослый мальчик не дает ему это сделать. Однако звездный ребенок не теряется и начинает бить своего оппонента.

Пользователи интернета не смогли оставить эту ситуацию без внимания. Они обвинили Рудковскую в том, что она не объяснила сыну, что гладить маленьких детей можно только с позволения родителей.

Ранее мы писали, что Рудковская предложила работу жене Кержакова, лечившейся от наркозависимости.

Видео: Instagram / gnomgnomych