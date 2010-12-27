В программе - А.Дворжак Симфония из Нового Света, Славянские танцы.

Оркестр "Классика" под руководством заслуженного артиста России Александра Канторова предлагает своим слушателям отправиться в музыкальное путешествие по Соединенным Штатам Америки конца 19 века.

Путешествуя по этой огромной стране, он внимательно прислушивался ко всему новому, что звучало вокруг: "Ничего нет слишком низкого и незначительного для музыканта,— говорил Дворжак.— Гуляя, он должен прислушиваться ко всем маленьким свистунам, уличным певцам, слепцам, играющим на шарманке. Иногда я столь захвачен наблюдениями над этими людьми, что не могу от них оторваться...". "Славянские танцы", прославившие композитора по всему миру, проникнуты атмосферой его родной земли. Дворжак написал их, следуя примеру своего друга И.Брамса, автора знаменитых "Венгерских танцев".

Место: Белый зал Политехнического университета (ул. Политехническая,29)

Цена: от 300 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: организаторы