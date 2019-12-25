В компании рассказали, что не оставят своих сотрудников.

Шведская косметическая компания прямых продаж Oriflame сообщила, что остается в России и не планирует приостанавливать свою коммерческую деятельность. Таким образом работодатель планирует поддержать своих торговых консультантов. Официальное заявление предприятия опубликовано в издании Dagens Industri. По словам руководства компании, для многих продавцов их продукции деятельность по реализации товара является единственным доходом.

Напомним, что на территории России у Oriflame есть завод, на котором трудоустроены около тысячи сотрудников. По стране также зарегистрированы миллионы реселлеров - "консультантов по косметике". Речь идет о частных лицах, которые занимаются продажами третьим лицам.

На 2021 год на Россию приходилось 16% от общих продаж компании. Они составили чуть более 1 млрд евро.

Компания Colgate-Palmolive ограничила поставки продукции в Россию.

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