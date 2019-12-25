Компания Colgate-Palmolive ограничила поставки продукции в Россию

Фирма объяснила решение проведением спецоперации на Украине.

Американский производитель Colgate-Palmolive ограничил поставки собственной продукции для России. Фирма приостанавливает импорт всей линейки товаров. Исключением стали средства для ежедневного использования, необходимые для гигиены и здоровья. Такие сведения опубликованы на официальном сайте компании.

Мы приостановили импорт и продажу всех товаров, роме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены…Мы также прекратили все капиталовложения и рекламную деятельность. пресс-служба компании

Причиной данного решения руководства производителя продукции стало проведение специальной военной операции РФ на территории Украины.

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