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Компания Colgate-Palmolive ограничила поставки продукции в Россию
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Компания Colgate-Palmolive ограничила поставки продукции в Россию

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Фирма объяснила решение проведением спецоперации на Украине.

Американский производитель Colgate-Palmolive ограничил поставки собственной продукции для России. Фирма приостанавливает импорт всей линейки товаров. Исключением стали средства для ежедневного использования, необходимые для гигиены и здоровья. Такие сведения опубликованы на официальном сайте компании.

Мы приостановили импорт и продажу всех товаров, роме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены…Мы также прекратили все капиталовложения и рекламную деятельность.

пресс-служба компании

Причиной данного решения руководства производителя продукции стало проведение специальной военной операции РФ на территории Украины.

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Фото: Pixabay.com
 

Теги: colgate, palmolive, приостановка деятельности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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