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Органный концерт "Триумф Германии: Кребс, Бах, Шуман, Лист"
Сегодня, 20:15
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himif

Органный концерт "Триумф Германии: Кребс, Бах, Шуман, Лист"

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Главная исполнительница вечера – Виктория Шорохова.

Петербургская органистка и лауреат международных конкурсов Виктория Шорохова проведет целый вечер в сопровождении истинной органной музыки – германских сонат и концертов. В программе прозвучат произведения Баха, Людвига Кребса, Роберта Шумана. Петербурженка исполнит одну из шести мощнейших фуг, созданных по жанрам и формам Баха его учениками. Также к классике добавятся современные хоровые обработки и музыкальные формы, редко слышимые в России.

Всего в стенах святыни прозвучит семь масштабных произведений, захватывающих дух.

Цена: 700 рублей

Адрес: Приход Успения Пресвятой Девы Марии, 1-я Красноармейская ул., 11

Фото: соцсети

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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