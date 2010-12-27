Органный концерт "Триумф Германии: Кребс, Бах, Шуман, Лист"

Петербургская органистка и лауреат международных конкурсов Виктория Шорохова проведет целый вечер в сопровождении истинной органной музыки – германских сонат и концертов. В программе прозвучат произведения Баха, Людвига Кребса, Роберта Шумана. Петербурженка исполнит одну из шести мощнейших фуг, созданных по жанрам и формам Баха его учениками. Также к классике добавятся современные хоровые обработки и музыкальные формы, редко слышимые в России.
Всего в стенах святыни прозвучит семь масштабных произведений, захватывающих дух.
Цена: 700 рублей
Адрес: Приход Успения Пресвятой Девы Марии, 1-я Красноармейская ул., 11
Фото: соцсети
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