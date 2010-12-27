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Органный концерт "Полеты с Бахом и Шагалом"
Сегодня, 16:00
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himif

Органный концерт "Полеты с Бахом и Шагалом"

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Витражи в музыке и храме.

Барокко и современность, орган и труба, прошлое и модернистский скачок во времени. Под сводами храма пройдет органный вечер, главными героями которого станут петербуржцы Лилия Кузнецова и Николай Странатковский, а также великие Бах и Шагал.

Посетители услышат цикл "Окна" чешского композитора Петра Эбена. Он впечатлился шагаловскими витражами в соборе Иерусалима когда-то. Также в программе прозвучат произведения Телемана и Генделя.

Цена: 700 рублей

Адрес: Римско-католический храм Матери Божией Лурдской, Ковенский переулок, 7

Фото: pixabay

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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