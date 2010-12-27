Организатор проекта "Чисты игры" рассказала, почему в Выборге больше не будут проходить игры

По словам Карины, организацию "Чистых игр" в городе и районе могла бы взять на себя городская администрация или Комитет по молодежной политике, у которых есть все необходимые ресурсы, как технические, так и человеческие.

Редакция Piter.TV узнала у Карины Ивченко – координатора проекта "Чисты игры" в Ленобласти и организатора общественных игр в Выборге, почему в городе пока больше не будут проходить игры. Одна из причин – отсутствие сильно замусоренных мест, что не может не радовать.

Карина отметила, что в Выборге уже нет таких масштабно замусоренных мест, где можно собрать мешков 100 мусора. Ведь "Чистые игры" это масштабный проект, в котором участвует минимум человек 30.

"Если есть такие места, то они уже за городом, следовательно, необходим трансфер, который уже никак не уложится в смету игры",- отметила Карина.

Администрация города выделяет мешки и вывозит не подходящие для переработки отходы жизнедеятельности человека, Комитет по молодежной политики также периодически поддерживает проект, но, например, столы, шатры, генератор и шатер приходится везти из Питера, так как в Выборге их негде взять даже в аренду.

Есть трудности и с вывозом собранного раздельно мусора, практически все, кроме металла, приходится самостоятельно везти в Петербург, ведь у пунктов приема вторсырья в Северной столицы или нет своего транспорта или нет желания, так далеко ехать за мусором.

"Много сил тратиться и на привлечение людей. Приглашаю школы, волонтерские организации, но достаточного отклика не получаю, остается вопрос: зачем проводить игры, если они никому не интересны. Не живя в городе и не имея связей – все организовать нелегко", - рассказала Карина.

По словам Карины, организацию "Чистых игр" в городе и районе могла бы взять на себя городская администрация или Комитет по молодежной политике, у которых есть все необходимые ресурсы, как технические, так и человеческие.

"Вот и в Выборге, возможно, найдутся те, кто перехватит эстафету. А я помогу, чем могу. Ставлю точку. Пока так",- подытожила девушка.

Отметим, что "Чистые игры" проходили в Выборге четыре раза за два года, участники очистили три места, собрав 482 мешка отходов, более половины вывезли на переработку.