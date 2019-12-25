Продюсер назвал "понятной" судьбу концерта Канье Уэста в Петербурге

Организаторы гастролей Kiss считают ошибкой старт продаж без разрешений.

Евгений Финкельштейн, глава продюсерской корпорации PMI (организовывала концерты Scorpions, Kiss и Depeche Mode в России) и сооснователь Kassir.ru, заявил РБК, что концерт Канье Уэста в Петербурге, скорее всего, не состоится. По его мнению, организаторы из SAY Agency допустили серьёзную ошибку — не уведомили городские власти о мероприятии.

Финкельштейн подчеркнул, что изначально сомневался в проведении шоу. Источник на концертном рынке пояснил, что между SAY Agency и "Газпром Ареной" существовала устная договорённость: вопросы получения разрешений от властей города брала на себя площадка. Глава SAY Agency Анна Субчева подтверждала, что "большую часть согласований" должна была организовать именно принимающая сторона.

Продюсер назвал такую практику странной. По его словам, обычно получением разрешений занимается организатор, а не площадка. Существует устоявшийся порядок: организатор обращается к властям, которые могут выдвинуть особые требования.

Источник РБК отметил, что подобная практика хоть и не общепринята, но встречается часто, особенно в крупных шоу, где первые продажи билетов позволяют закрыть основные расходы и расплатиться с подрядчиками.

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Фото: AP Photo / Invision/Evan Agostini