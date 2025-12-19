Орган в планетарии. Рождество состоится 6 и 7 января в 22:30 в Планетарии 1

Amadeus Concerts представляет самый необычный рождественский концерт.

"Орган в Планетарии" — уникальный микс "космической" музыки и космической атмосферы. Шедевры мастеров мировой классической музыки — Баха, Пёрселла, Моцарта, Генделя и Вивальди прозвучат внутри большого проекционного купола диаметром 37 метров.

Перед вами самые талантливые музыканты города, страны и мира, а над вами — бескрайнее путешествие в формате 360, уносящее вас во Вселенную, как можно дальше от мирской суеты.

Гостей ждёт возможность погрузиться в атмосферу созерцания, почти медитативного прослушивания музыки, закрепившейся в вечности.

Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.