Цикл "Музыка при свечах" от Amadeus Concerts стал важной частью культурного досуга Петербурга. На этот раз вы услышите избранные органные сочинения в особенной атмосфере Петрикирхе при свете сотен свечей.
Бессмертная классика и король инструментов в действующей лютеранской кирхе — открывайте для себя настоящие музыкальные чудеса и наслаждайтесь необычным концертом "Орган при свечах"!
Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Сергей Силаевский — органист, дирижер и художественный руководитель органных концертов в Петрикирхе в Санкт-Петербурге , выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Продолжительность концерта: 1 час без антракта.
