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Орган при свечах
Сегодня, 21:00
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ElenaSmurygina Добавить в Яндекс.Новости

Орган при свечах

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Орган при свечах состоится в Петрикирхе 6 июня в 21:00

 

Цикл "Музыка при свечах" от Amadeus Concerts стал важной частью культурного досуга Петербурга. На этот раз вы услышите избранные органные сочинения в особенной атмосфере Петрикирхе при свете сотен свечей.

Бессмертная классика и король инструментов в действующей лютеранской кирхе — открывайте для себя настоящие музыкальные чудеса и наслаждайтесь необычным концертом "Орган при свечах"!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.

Теги: amadeus concerts
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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