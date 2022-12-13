Орешкин заявил, что рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне 1-2%

Помощник главы РФ рассказал об экономических показателях в стране.

Российская экономическая система вышла на позитивную траекторию с июля 2022 года, а ВВП вырастет по результатам 2023 года на показатель в один или два процента. Соответствующее заявление сделал помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин, который выступил перед молодой аудиторией на всероссийском просветительском марафоне "Знание". Он добавил, что в стране никогда не фиксировалось столь низкого уровня безработицы.

Экономика находится в состоянии становления и экономического роста. Сейчас мы видим, что достигнув минимальной точки в июне прошлого года, наша экономика встала на позитивную траекторию. Уровни деловой уверенности бизнеса находятся на рекордах. Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин усомнился в целесообразности хранения резервов в юанях.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"