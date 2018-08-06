Покушение на Мадуро: Опубликовано видео взрыва дрона

По сети разлетелось видео подрыва дрона с помощью которого хотели убить президента Венесуэлы.

В субботу 4 августа во время выступления президента Венесуэлы на военном параде в честь 81 годовщины создания национальной боливарской гвардии в небе был взорван квадрокоптер.

Сообщается, что с помощью этого дрона хотели уничтожить президента Николаса Мадуро. Беспилотник был вовремя замечен и сбит. Журналист Мигель Отеро в Twitter опубликовал видео уничтожения квадрокоптера. На данных кадрах видно, что дрон завис над проспектом, а за кадром слышится голос Мадуро. Затем дрон взрывается, и слышатся крики.

Сообщалось, что к трибуне направлялись несколько беспилотников. Все они были уничтожены. При этом пострадали 7 гвардейцев. Президента успели эвакуировать.

Видео: Twitter