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В сети появилось видео стрельбы из новейшей суперпушки

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Новое оружие создано специалистами "Уралвагонзавода".

В сети появился ролик, на котором можно увидеть новейшую российскую суперпушку в действии. Огонь ведется из 57-миллиметрового орудия, установленного на боевом комплексе АУ-220М. Об этом сообщают российские СМИ.

Новое оружие создано специалистами "Уралвагонзавода". Выстерлы из него совершаются по наземным целям с использованием прямой наводки и навесной территории. При этом, как говорят эксперты, эта пушка может быть установлена и на воздушные судна.

Необитаемый боевой модуль АУ-220М создан на базе зенитного комплекса, предназначенного для размещения на кораблях. Новую пушку можно установит на бронетехнику Т-15 "Армата".

Ранее мы писали, что появилось видео падения льда на людей с крыши Военно-морской академии.

Видео: YouTube / TV specials

Теги: ау-220м, видео, новая суперпушка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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