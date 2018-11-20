Видео: в Стамбуле рухнул жилой дом, есть пострадавшие

В результате трагедии погибло двое человек, еще шестеро получили травмы.

В среду, 6 февраля, в крупнейшем турецком городе Стамбуле обрушилось жилое здание. Видеоролик с места событий в социальных сетях опубликовал телеканал Press TV.

По данным городской администрации в результате трагедии погибло двое человек, еще шестеро получили травмы. Власти не исключают того, что под завалами дома могут находится люди. На месте происшествия ведутся спасательные работы.

Причина обрушения здания пока неизвестна, однако губернатор города заявил, что три этажа дома построили незаконно. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося. Высшие чины страны уже прибыли на место обрушения.

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Видео: twitter.com/PressTV