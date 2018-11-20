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Видео: на Аллее Поликарпова загорелась квартира

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К уже месту прибыли пожарные.

В среду, 6 февраля, в одном из жилых домов в Приморском районе местные жители заметили полыхающее пламя. Видеоролик с пожаром Piter.TV прислал мобильный корреспондент.

По словам очевидцев, огонь заметили в доме номер 5 на улице Аллея Поликарпова в доме № 5. В ролике видно, как из окна на улицу вырывает пламя. Очевидцы рассказали, что к уже месту прибыли пожарные. Информация о пострадавших уточняется.

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Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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