Опубликовано первое фото со съемок восьмого сезона "Игры престолов"

Восьмой сезон выйдет в первой половине 2019 года.

Издание Entertainment Weekly в Twitter опубликовало первое официальное фото со съемок последнего сезона сериала "Игра престолов".

На фото стоят, обнявшись Кит Харингтон и Эмилия Кларк, которые исполняют роли Джона Сноу и Дейнерис Таргариен. Как ранее рассказал продюсер Когман, в финале соберутся все персонажи, чтобы противостоять врагу, к тому же, это будет невероятно эмоциональный сезон.

Сериал снимают с 2011 года, и он является необычно популярным, так как зрители никогда до конца не знают, чем еще их смогут оценить создатели сериала. За время существования "Игра престолов" получила 28 премий "Эмми". Восьмой сезон выйдет в первой половине 2019 года.

Фото: Entertainment Weekly/ Twitter





