Опубликованы последние кадры смертельного прыжка скандально известного бейсджампера Погребова

В интернете появилось видео с камеры GoPro Александа Погребова, который разбился на Эльбрусе.

Стало известно о гибели бейсджампера Александра Погребова, который прославился тем, что расскрасил с друзьями Красную звезду в цвета украинского флага на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной и вывесили Украинский флаг в августе 2015 года.

Экстремал погиб 1 декабря в горах Эльбруса при выполнении прыжка. Сообщается, что спортсмен - экстремал поднялся на высоту 3800 метров, Оттуда на параплане спустился на отметку 3400 метров, там открепился и ушел в прыжок с парашютом. Этот прыжок стал смертельным для А. Погребова.

Бейсджампера закрутило, и он не смог вовремя раскрыть парашют. Погребов упал в ледяную реку без сознания, из которой его достали уже мертвым. Он скончался от полученных травм и переохлаждения.

Видео: YouTube/World Newsroom

Фото: ВК, Александр Погребов