Опубликован трейлер пятого сезона "Острых козырьков"

В новых сериях сюжет продолжит историю клана и его главы — хитроумного и опасного Томаса Шелби.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер пятого сезона криминального сериала "Острые Козырьки" с Киллианом Мёрфи в главной роли. Премьера новых эпизодов запланирована на 4 октября.

"Острые козыри" - это британский сериал о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия.

В новых сериях сюжет продолжит историю клана и его главы — хитроумного и опасного Томаса Шелби, котороый готов пойти на все, чтобы сохранить свою империю.

Ранее мы публиковали второй трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком. Лента является прямым продолжением "Притяжения", которое вышло в 2017 году.

Видео: Netflix