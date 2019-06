В сети появился трейлер фильма Мартина Скорсезе о Бобе Дилане

Премьера картины "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese" состоится на Netflix 12 июня.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер концертного фильма "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese", посвященного концертному туру музыканта Боба Дилана. Картину снял автор "Отступников" и "Волка с Уолл-Стрит" – оскороносный Мартин Скорсезе.

Скорсезе создает уникальный в своем роде фильм: частично документальный, частично концертный фильм, частично "лихорадочная мечта". Фильм выходит за рамки простого освоения необыкновенной музыки Дилана – это дорожная карта в дикую страну художественного самосовершенствования,

говорится в аннотации картины.

Создатели включили в картину эксклюзивные интервью, уникальные архивные кадры с концертов, ранее не публиковавшийся музыкальный материал. В кадре покажут самого Боба Дилана, поэта Аллена Гинсберга, певица Патти Смит, скрипачка Скарлет Ривера и другие культовые личности прошлого века.

Премьера картины "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese" состоится на Netflix 12 июня.

Справка: Боб Дилан (при рождении Роберт Аллен Циммерман) — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Культовая фигура в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Многие его песни, такие как "Blowin" in the Wind" и "The Times They Are a-Changin"", стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. В 2016 году он получил Нобелевскую премию в области литературы.

Видео: Netflix